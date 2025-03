Eleonora Giorgi, parla Clizia Incorvaia: tra dolore e Milano Fashion Week

La celebre attrice Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano dagli anni Settanta ai Novanta, sta affrontando una dura battaglia contro un tumore al pancreas. A 71 anni, la Giorgi ha condiviso pubblicamente la sua lotta, ricevendo un’ondata di affetto e supporto da fan e colleghi. In questo contesto, Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro e nuora dell’attrice, ha espresso attraverso i social media il suo sostegno e l’amore per la suocera in un momento così delicato.

Clizia Incorvaia: un messaggio di amore e forza per Eleonora Giorgi

Durante la Milano Fashion Week, evento di rilievo nel mondo della moda, Clizia Incorvaia ha condiviso su Instagram le sue emozioni contrastanti. Nonostante l’impegno professionale, il pensiero costante per la salute di Giorgi ha reso questo periodo particolarmente intenso. Nel suo post, Clizia ha scritto:

Nonostante la situazione dolorosa che sto vivendo con la mia famiglia, sono partita per lavoro. Lo faccio con l’assoluto appoggio di mia suocera, di mio marito, che fanno sempre il tifo per me! Sarò l’inviata per Gente alla Mfw. Certo sarà meno semplice del solito, ma cercherò di essere ugualmente una ‘nuvola rosa’ come mi chiama Ele. Per portare quel velo di leggerezza che aiuta tutti noi ad affrontare i momenti della vita.

Il sostegno di Barbara Palombelli e Paolo Ciavarro a Eleonora Giorgi

Anche il mondo televisivo ha mostrato vicinanza alla famiglia Giorgi-Ciavarro. Durante una puntata di “Forum”, la conduttrice Barbara Palombelli ha rivolto un pensiero affettuoso a Eleonora, in presenza di Paolo Ciavarro, figlio dell’attrice. La Palombelli ha dichiarato:

Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio. Eleonora ci sta per salutare. E noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta. Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani.

Eleonora Giorgi: la lotta contro il tumore al pancreas

Attualmente, Giorgi è ricoverata in una clinica romana, dove sta seguendo una terapia del dolore a base di morfina e cortisone. In una recente intervista, l’attrice ha condiviso dettagli sulla sua condizione: