Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro sta ricevendo amore e belle vibrazioni, come è giusto che sia. Tra poco la coppia si preparerà ad accogliere il primo figlio insieme dopo la nascita della piccola Nina avuta con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

Clizia Incorvaia incinta: la foto di famiglia infiamma i social

In attesa di scoprire se il figlio sarà un maschietto oppure una femminuccia, anche le nonne sono al settimo cielo e non vedono l’ora di tenere in braccio il/la nipotino/a. Eleonora Giorgi è perfino tornata a Roma dove Paolo e Clizia vivono da qualche tempo.

Con Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi c’è anche la mamma dell’influencer siciliana: “Sei molto fortunato/a ne vedrai delle belle” scrive l’ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram condividendo uno scatto bellissimo insieme alle nonne che le carezzano la pancia.

“Voi grandi donne che siete con me in questo percorso unico mi fate sentire più forte e amata”, ringrazia ancora la Incorvaia.

A distanza di sei anni dall’arrivo di Nina, Clizia Incorvaia sta vivendo con enorme gioia la sua seconda gravidanza.

Fortissime ed inedite emozioni anche per Paolo Ciavarro:

Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome – ha detto in un’intervista – Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo ha sempre fatto con me.