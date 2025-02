Barbara Palombelli ha commosso il pubblico con un annuncio toccante su Eleonora Giorgi durante la diretta di Forum, alla presenza del figlio Paolo Ciavarro. Le parole della conduttrice hanno suscitato grande emozione tra gli spettatori e sul web.

Questa mattina, nel corso dell’anteprima di Forum, Barbara Palombelli ha rivelato una notizia che ha lasciato il pubblico senza parole. Affiancata da Paolo Ciavarro, la conduttrice ha dichiarato che Eleonora Giorgi sta affrontando un momento particolarmente difficile della sua malattia.

L’attrice, che da due anni combatte contro un tumore al pancreas, è attualmente ricoverata in una clinica romana, dove sta ricevendo cure palliative per alleviare il dolore.

Le parole di Palombelli sono state cariche di emozione e affetto:

Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio. Eleonora ci sta per salutare. Oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta.