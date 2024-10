Eleonora Cecere svela perché ha deciso di lasciare il Grande Fratello: il vero motivo

Durante la diretta del 28 ottobre del Grande Fratello, l’amatissima Eleonora Cecere, ex volto di Non è la Rai, ha preso una decisione inaspettata e carica di emozione: abbandonare la Casa per dedicarsi alla sua famiglia. La scelta è avvenuta dopo un incontro commovente con il marito Luigi, che ha espresso il forte desiderio di riaverla accanto, sottolineando quanto la sua assenza pesasse sulla famiglia, in particolare sulle loro due figlie.

Eleonora Cecere svela perché ha lasciato il Grande Fratello

Prima dell’incontro in diretta, Luigi ha dedicato alla moglie una lettera intensa, in cui ha spiegato quanto fosse difficile affrontare i giorni senza di lei. “Ciao amore mio, per troppo tempo ho potuto solo guardarti,” ha scritto Luigi, “Il Grande Fratello era il tuo sogno, una promessa fatta a te stessa, e l’hai realizzata. Io e le bambine ti abbiamo guardata giorno e notte… ma ci manchi troppo, non sai neanche quanto.”

Le parole del marito hanno toccato profondamente Eleonora, tanto da indurla a prendere la decisione di lasciare il gioco e tornare dai suoi cari.

In lacrime e con la voce rotta dall’emozione, Eleonora ha spiegato la sua scelta ad Alfonso Signorini e ai suoi compagni: “La mia famiglia è molto più importante di tutto quello che c’è qui”.

Prima di uscire dalla Casa, ha salutato tutti i coinquilini e ha rivolto un pensiero speciale alle amiche di lunga data Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, esortandole a continuare il percorso anche per lei.

Le parole di Eleonora sui social

Dopo il ritorno a casa, Eleonora ha voluto spiegare ai fan le ragioni che l’hanno portata ad abbandonare il reality, condividendo un messaggio sui social:

Cari amici, fan e sostenitori, ho deciso di lasciare la casa del Grande Fratello per dedicarmi a una questione familiare che richiede la mia presenza e attenzione. Questa scelta non riflette l’idea che le donne debbano rinunciare ai propri sogni per la famiglia, ma piuttosto l’importanza di bilanciare i ruoli che abbiamo nella vita. Essere una mamma e una professionista significa anche sapersi adattare alle esigenze del momento, senza mai dimenticare o abbandonare i propri sogni e aspirazioni. Ringrazio di cuore tutti voi per l’amore e il sostegno che mi avete dimostrato in questa avventura incredibile. Un ringraziamento speciale va anche a tutto il team del Grande Fratello per questa opportunità unica. La mia esperienza nella casa è stata breve ma intensa e ricca di emozioni, e porterò con me ricordi preziosi. Continuerò a seguire i miei sogni e a lottare per le mie passioni, e spero che continuerete a supportarmi nel mio percorso.

Con affetto, Eleonora.