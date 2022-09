Elenoire Ferruzzi è il personaggio più “attenzionato” del Grande Fratello Vip 7. Ieri, lunedì 19 settembre 2022, ha fatto il suo esordio nella Casa più spiata d’Italia, svelando l’inizio del suo percorso di transizione ad appena 16 anni.

Non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui. Soprattutto se il sogno è essere una diva. La chirurgia estetica? Che meraviglia. Tengo moltissimo alla mia parte estetica. Ho avuto solo amori impossibili, ho avuto parecchie storie con personaggi conosciuti.

È chiaro che la diva di questa edizione sono io e nessun’altra. Sono un’artista, un’attrice, un’icona gay e sono una donna all’ennesima potenza. Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato.

Lo scorso dicembre, la stessa Elenoire ha parlato del suo percorso di transizione su Twitter:

Più di vent’anni fa ero su un lettino 12 ore di anestesia per una vaginoplastica ed io dovrei essere paragonata a una persona che non ha mai intrapreso un percorso ormonale e dice di avere disforia di genere? Ma andate a fare in cul*! Continuate a mettervi rossetto sui baffi.

Non credo proprio la mia vagina plastica è costata dolore e sudore tanto sacrificio fisico e umano mi dispiace ma io non posso essere paragonata ad un ragazzo che si mette il rossetto sulla barba e dice di soffrire di disforia di genere ma andate a cagar*.