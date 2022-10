Elenoire Ferruzzi, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato in cucina, chiacchierando con Pamela Prati e Amaurys Perez, la storia del tradimento da parte di un suo ex fidanzato.

Parlando degli uomini, Elenoire Ferruzzi ha svelato di essersi fatta affascinare (spesso) dalla loro bellezza. Poi ha raccontato di un tradimento: “Ero un demonio”, ha aggiunto.

Poi ha continuato:

Per carità… Cacciati di notte, via! Gli uomini che ho avuto? Alcuni belli, per carità, stupendi. Mi facevo affascinare dalla bellezza. Io mi sono sempre fatta affascinare dalla bellezza, purtroppo. Uno usava il telefono non davanti a me. A un certo punto io vedo questi messaggi che si mandava con una… Non ho detto niente. Dopo qualche giorno continuava, poi si assentava anche. Ad un certo punto l’ho aspettato… il demonio. Io a letto con la luce spenta ma sveglia e lui arriva, tipo alle due di notte. “Amore” e mi dà un bacio. Io ho acceso la luce e gli ho detto “Dobbiamo parlare. Dove sei stato fino ad adesso?”. “No ma io sono stato a cena poi con gli amici a calcio.”

Io ovviamente i messaggi ecc… e da lì poi è venuto fuori tutto. Ed era una mia amica. Una persona che sentivo tutti i giorni. Che sapeva tutte le mie sofferenze per lui. Che piangevo tutti i giorni al telefono per lui. Il tradimento non è stato di lui ma di lei.