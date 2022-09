Stamattina, dopo l’accesa puntata di ieri sera (qui gli ascolti TV), i vipponi del Grande Fratello Vip 7 sono stati svegliati a ritmo di musica. Tra una canzone e l’altra, anche un brano di Tommaso Paradiso che Elenoire Ferruzzi ha criticato aspramente.

“Che canzoni di merd* che sono queste”, ha affermato Elenoire ascoltando Tommaso Paradiso. Pronta l’ironica replica di Sara Manfuso: “Alfonso giovedí leggerà la querela di Paradiso”.

E la replica della Ferruzzi non si è fatta attendere:

Amore non me ne frega niente, lo facesse, non mi manca né tempo né soldi, quindi lo può anche fare.