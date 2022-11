Elenoire Ferruzzi intervistata da Casa Pipol, ha svelato per quale motivo, secondo lei, il pubblico del Grande Fratello Vip 7 avrebbe deciso di eliminarla durante il televoto flash.

“Io piaccio a una fetta di pubblico che non rispecchia l’italiano medio, quindi anche la mia ironia di conseguenza non è comprensibile da tutti.”, ha affermato Elenoire svelando per quale motivo sarebbe stata eliminata dal Grande Fratello Vip.

Poi ha aggiunto:

Io ero veramente sotto pressione e poi le cose sono degenerate in un certo modo. Non mi sarei mai aspettata poi di attaccarmi emozionalmente a certe persone… da Luca a Daniele. Lì dentro mi sentivo molto sola e avevo bisogno di un appoggio.

Nella Casa è uscito un lato di me che io non sapevo di avere. Ero privata di tutto e messa a nudo di qualsiasi cosa, sono così emersi dei malesseri interiori che non avevo mai affrontato.

Elenoire Ferruzzi ha parlato – inevitabilmente – di Daniele Dal Moro:

Se Daniele dopo il GF Vip verrà a cercarmi? Probabilmente sì, ma non so se io sarò propensa a vederlo e sentirlo perché comunque il suo comportamento quando io sono uscita non mi ha fatto impazzire.

Amedeo Venza ha fatto letteralmente “infuriare” l’ex concorrente parlando di “rifiuto” da parte di Luca Salatino e Daniele Dal Moro:

Che cosa ne sai tu? Ero io nella Casa e posso saperlo io cosa è successo con Luca e Daniele. A me non me ne frega nulla di cosa pensa Amedeo… lui non può sapere cosa è successo lì dentro.

Vieni qua con una maglia di Givenchy di otto collezioni fa! Tu parli di rifiuto e questo non puoi dirlo perché non hai vissuto in prima persona le cose e non puoi permettermi di dirlo.

Conosci Daniele? Ed infatti cercherà te quando esce, non ti preoccupare! Da fuori può sembrare un rifiuto ma la realtà dei fatti non è questa. Io ho quasi cinquant’anni e non sono una cretina. Sono una persona strutturata e posso permettermi di dire che con queste persone c’è stato un trasporto.

Gli uomini fanno fatica al di fuori a palesare un’attrazione per una donna transessuale, figurati all’interno di una Casa. Poi magari fra me e Daniele non succederà nulla e non ci sentiremo, tutto può succedere… Non ho la sfera di cristallo. Lì è tutto amplificato perché vivi le persone all’ennesima potenza.

Non si può parlare di un rifiuto, io che l’ho vissuto lo so e ne ho avuti tanti dalla vita e sono in grado di riconoscerli. Amedeo, tu con quella t-shirt di otto anni fa non puoi parlare. Sei proprio fuori strada.