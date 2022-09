Elenoire Ferruzzi appena prima dell’ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip 7 si è raccontata tra le pagine del settimanale Chi ed ha svelato alcuni aspetti inediti della sua vita e della sua infanzia. Elenoire ha rifiutato in maniera netta le etichette: “Non scriva transessuale, queer, intersex, binario o non binario. Scriva, semplicemente: Elenoire. Le definizioni generano distacco e confusione”, ha esordito.

La mancanza di etichette è una battaglia che Elenoire Ferruzzi sente particolarmente sua. Il suo corpo, a partire dalle particolari unghie, rappresenta il simbolo della libertà, come ha chiarito lei stessa nell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Il mio pensiero va compreso. Io sono oltre. Non mi conformo in nulla. Il mio transessualismo l’ho trasformato in un atto di potere e di orgoglio. Il mio corpo è il manifesto stesso della liberazione. Lei non sa quante persone si rispecchiano in me, per la forza che io emano. La generazione Z sta crescendo senza pregiudizi e senza etichette.