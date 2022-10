Elenoire Ferruzzi e la parrucca al GF Vip: il video è già virale

Dopo il caso della parrucca di Orietta Berti, esplode quello della parrucca di Elenoire Ferruzzi al GF Vip. Già qualcuno sui social in passato aveva ipotizzato che la Vippona ne indossasse una ma adesso arriva la conferma da un video che è già diventato virale e che ha scatenato le reazioni social.

Elenoire Ferruzzi indossa la parrucca al GF Vip

Oltre alle unghie dalla lunghezza non indifferente, simbolo e segno distintivo della stessa Elenoire, la concorrente di questo settimo GF Vip si caratterizza anche per l’uso di una parrucca nella Casa di Cinecittà.

Ebbene sì, la bionda chioma in realtà nasconde un piccolo segreto ma a tradirla è stato un video tratto dalla diretta su Canale 5 e che immortala la Ferruzzi mentre si sistema la parrucca (secondo alcuni utenti si starebbe grattando il cuoio capelluto).

Non è chiaro quale sia il motivo per il quale Elenoire abbia deciso di indossare una parrucca, se per un fatto puramente estetico, per una questione igienica o se per una ragione ben più grave collegata a motivi di salute relativi al periodo nel quale ha rischiato la vita a causa del Covid.

ma io pensavo fossero capelli suoii invece è una parrucca #gfvip pic.twitter.com/Hs6G6xKPoN — _༻꧂ (@francesca_g09) October 21, 2022

Petizione per far lavare la parrucca a elenoire ✍️ #gfvip — (@scarIetbewitch) October 22, 2022

mi fa così senso quel video di elenoire con la parrucca ho prurito per lei — non sono valerio scanu (@namelessb1tch) October 22, 2022