Elenoire Ferruzzi precedentemente all’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha svelato, tramite la clip di presentazione, come si chiamava prima della transizione, mostrando delle fotografie che la ritraevano da giovane quando ancora il suo nome era Massimo.

Chiacchierando con Ginevra e Nikita, Elenoire ha svelato come ha scelto il suo nuovo nome, così come riportano gli amici di Biccy.it:

Ho deciso il mio nome in modo stranissimo. Stavo correndo da Porta Venezia verso San Babila. A un certo punto è uscito uno, io mi facevo chiamare con un altro nome all’epoca. Questo è uscito da questi bei palazzi di Porta Venezia. Lui gridava ‘Elenoire, Elenoire’. Io mi sono girata di scatto e lui mi guarda e mi dice ‘ma tu allora sei Elenoire?’. Io gli ho detto di no ma era tutto strano.

Però mi è piaciuto talmente tanto questo nome, in quella situazione, che mi sono detta ‘però questo nome mi piace molto’. E quindi lì ho deciso che quello sarebbe stato il mio vero nome. È nato in questa maniera.

Non è che io potessi capire che lui avesse sbagliato nome. No, perché lui avrebbe dovuto dirmi ‘guarda scusami se ho gridato’. Lui mi guardava e mi chiedeva se fossi io. Chissà per chi mi aveva scambiata.

Aveva un’espressione davvero strana. Ragazze è stata una cosa particolare e un po’ surreale. Come se quel nome me l’avessero voluto dare, mi ha scelto. Ero giovanissima, si tratta di una cosa successa tanti anni fa.

Qual era il mio vecchio nome? Luce. Anche quello era un nome bellissimo. Avevo 18 anni, quel nome non è molto usato comunque. Non è facile sentire qualcuno che si chiama Luce, ma forse non era adatto e per questo mi chiamo in maniera diversa.