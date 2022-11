Elenoire Ferruzzi, minacce di morte e intimidazioni dopo il GF Vip: “Mia madre è finita in ospedale!”

Dopo le offese sull’aspetto fisico, Elenoire Ferruzzi, in seguito alla sua uscita dalla Casa del GF Vip 7, ha ricevuto persino minacce di morte ed intimidazioni. E’ stata la stessa performer ed ex Vippona a renderlo noto via social nelle passate ore.

Elenoire Ferruzzi, minacce e intimidazioni: cosa è successo dopo il GF Vip

L’Italia è proprio uno strano Paese: condanna il bullismo in Tv ma lo pratica contro coloro verso i quali hanno precedentemente puntato il dito. E’ accaduto prima con Ginevra Lamborghini ed ora con Elenoire Ferruzzi.

Uscita dalla Casa del GF Vip nella precedente puntata, dopo essere stata messa inevitabilmente ad un televoto flash, per volere del 90% dei partecipanti, adesso Elenoire Ferruzzi è costretta a fronteggiare l’ondata di odio nei suoi confronti e che si è propagata anche contro la sua famiglia. Intervenuta su Instagram ha infatti svelato:

Dalla mia uscita dalla Casa del Gf sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti rivolti anche alla mia famiglia. Soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi. Siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)

Non tutti concordano con le parole della Ferruzzi, continuando a ribadire la gravità delle frasi e dei gesti compiuti nel corso della sua permanenza nella spiatissima Casa.

Onestamente credo che il livello sia purtroppo il medesimo. Elenoire è stata giustamente “punita”, ma resta ora incomprensibile ciò che smuove i tanti leoni da tastiera a scagliarsi contro di lei e la sua famiglia. Il bullismo non si combatte con altro bullismo.