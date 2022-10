Elenoire Ferruzzi avrebbe già dimenticato Luca Salatino ma forse il merito non sarebbe della fidanzata di quest’ultima, Soraia Ceruti, intervenuta per un confronto con l’ex tronista e con la stessa Ferruzzi. A distogliere l’interesse nei confronti di Luca ci avrebbe pensato un altro Vippone.

Elenoire Ferruzzi interessata a Daniele Dal Moro

L’affetto tra Elenoire e Salatino non è sparito, come evidenziato dalle parole della stessa donna che ieri ha avuto modo, in puntata, di conoscere anche la mamma di Luca, arrivata nella Casa per una emozionante sorpresa.

Tuttavia, negli ultimi giorni Elenoire avrebbe già messo gli occhi su un altro ragazzo, ovvero Daniele Dal Moro. Oltre ad aver manifestato un certo interesse nei confronti del ragazzo, la Ferruzzi avrebbe avuto anche una scenata di gelosia verso Nikita, “rea” di aver passato troppo tempo in compagnia dell’attraente Vippone e di aver instaurato una evidente simpatia reciproca.

Durante una conversazione con Antonino Spinalbese, però, Elenoire è stata molto (troppo?) chiara su ciò che poco tollererebbe, ed a quanto pare il riferimento sarebbe proprio a Nikita e Daniele:

Da fare fuori… si si… A me su tutto mi puoi toccare, ma non su una cosa. Quando mi piace qualcuno divento una iena, una belva…

Le reazioni degli amici di Twitter non si sono fatte certamente attendere:

elenoire è gelosa di daniele ma a quanto pare non lo conosce nemmeno quel -minimo- per capire che a lui piace semplicemente chiacchierare degli affari suoi, che sia con nikita o con altri #gfvip https://t.co/jjGXd8Fq80 — felix (@felixonsaturn) October 14, 2022

e quando elenoire farà la stessa piazzata che fece a luca a daniele perché a lui nikita non sta sulle palle che faremo #GFVIP — (@SAILORMOONJU) October 14, 2022

Shipperei Daniele Nikita solo per vedere implodere Elenoire #gfvip — Franci (@FranA955) October 14, 2022

in che senso adesso ad elenoire piace daniele

riderei se non fossi uguale che tipo due minuti di attenzioni e penso già al matrimonio

the bar is so low #GFVIP — (@SAILORMOONJU) October 14, 2022