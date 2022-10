Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita: cosa è successo davvero tra i due Vipponi? Nel corso della puntata di ieri del GF Vip la showgirl è tornata sull’argomento, incalzata dal padrone di casa Alfonso Signorini, anche se la parte migliore del racconto è avvenuta in un secondo momento.

Elenoire e Attilio: cosa è successo prima del GF Vip? Il racconto

Elenoire aveva già raccontato di aver conosciuto l’ex volto del TG1 nel corso di un evento a Milano anche se è certa che lui non l’abbia riconosciuta in quella occasione tanto da ammettere: “Penso proprio che gli prenderà un colpo quando scoprirà che sono io!”. In realtà il giornalista aveva ammesso di ricordare bene anche se poi i due non avevano avuto modo di approfondire ulteriormente il discorso.

L’argomento è stato però ripreso ieri sera da Signorini, al quale la Ferruzzi ha svelato ulteriori dettagli:

Ci siamo conosciuti un un po’ di tempo fa, ora non ti so dire esattamente il periodo, è passato qualche anno. Eravamo a questo evento. Evento di cui ho parlato con lui l’altro giorno e si è ricordato. Effettivamente lui non può ricordarsi di me perché ero un po’ diversa. Quindi… No, non mi ha riconosciuto. Che tipo di frequentazione abbiamo avuto? Bah, oddio, non vorrei entrare nei particolari… Tra l’altro a questo evento mi ha confessato l’altro giorno che lui ha conosciuto la sua attuale compagna, quindi…

Attilio, di contro, ha poi svelato che si sarebbe trattato di una semplice conoscenza senza, quindi, essere andati oltre.

Nella notte, tuttavia, come riportano fedelmente gli amici di Biccy.it, Elenoire ha svelato altri dettagli parlando con Charlie e Patrizia:

Ragazzi si tratta di una cosa successa molti anni fa. In puntata non era il caso di dire tutto. Avevo 19 anni circa in quella foto che avete visto. Ero molto diversa. Sì come se fossi una persona diversa. Particolari inediti? Dai Charlie ti prego. Se mi ha corteggiata? Sì, però non mi andava qui, non era il caso di dire. Poi era anche più giovane lui. Si tratta di 15/20 anni fa. Era un bell’uomo, parliamo di tanti anni fa, ma anche adesso sta bene.

Romita confermerà il racconto audace di Elenoire?