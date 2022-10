Elenoire Ferruzzi ha perso di vista il “gioco” e si è invaghita (ancora una volta) di un concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo Luca Salatino, la signora che dice di vivere a CityLife si è innamorata di Daniele Dal Moro.

Elenoire Ferruzzi minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip

A detta sua, Daniele ricambierebbe il sentimento ma avrebbe paura di esternare in pubblico: “Gli uomini non lo direbbero mai. E’ una storia vecchia come il mondo per le donne come me e sono stanca di sentire queste cazzate, non è così. Tutte noi passiamo in questo modo grazie a questi soggetti. Luca era fidanzato, questo invece? Quale altra cazzata devo sentire?”.

La Ferruzzi ha minacciato anche di lasciare la Casa:

Io domani me ne vado. non faccio come gli altri che dicono e non fanno. Io vado.

Se le dinamiche di Elenoire Ferruzzi sono di questo livello, credo che faccia bene a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip.

Del resto, viste le sue reazioni talvolta sconsiderate, non mi stupirei di vedere presto una crisi di nervi ben più forte che non le farebbe per niente bene.