Nikita, come una vera signora, ha cercato il chiarimento con Elenoire Ferruzzi, svelando di preferire il faccia a faccia piuttosto che venire a sapere degli attacchi gratuiti sul suo conto con le clip delle puntate serali del Grande Fratello Vip.

Elenoire Ferruzzi si confronta con Nikita ma “omette” tutti gli insulti

Dal canto suo, Elenoire Ferruzzi non ha avuto il coraggio di chiederle scusa per tutte le offese vergognose alle sue spalle: “L’ho detto che facevi la gatta morta perché al momento pensavo questo. Poi mi sono resa conto che non è così perché tu lo fai con tutti, ma non fraintendere, sei fatta così e non c’è nulla di malizioso”.

La signora che dice di abitare a CityLife ha proseguito:

Non c’entri niente tu. Non sono venuta a parlarti non per qualcosa… l’ho detto anche a qualcuno che sarei venuta ma in questi giorni sono stata malissimo e ancora fa male.

Nikita ha aggiunto:

Io sono fisica con chi mi trovo. Quindi con George, Patrizia… poi sono anche cresciuta con i maschi. Sono venuta a sapere che è una costante parlare male di me. Se c’è qualsiasi cosa per favore dimmelo, ti ringrazio. Posso capire che tu sia stata male però dimmelo in faccia quando riguarda me che poi sento delle cose dalle clip. Sono montate ad arte? Sì ma su cose che si dicono non su cose che si pensano ma non si dicono.

E’ iniziata l’operazione “pulizia” in vista della puntata di domani sera.

Elenoire alle spalle di Nikita dice le peggio cose e poi appena ce l’ha davanti per un confronto, dice che non pensa che faccia la gatta morta con gli uomini perchè è fatta così Nikita dimostrandosi anche oggi la persona matura che è #gfvip #nikiters pic.twitter.com/zl81d8csYI — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 26, 2022

Elenoire che cerca il chiarimento con Nikita quando lì c’è Daniele, darling.

Sempre lei poi voleva spillare su darling, ma Nikita zero “Poi vabbè le clip sono montate eh”

Nikita: montate su cose che si dicono

MAMMA NIKITA#GFvip #danieledalmoro #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/p1zKZucPqT — Cali (@Cali_Gr) October 26, 2022