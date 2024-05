Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati? Arrivano due segnalazioni

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati? Brutte notizie per i fan della ballerina e dell’attore, stando ad alcune segnalazioni giunte proprio in queste ore e che avrebbero messo in allerta i beniamini della coppia. Ma cosa sta succedendo?

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: storia al capolinea?

Dopo circa due anni potrebbe essere finita la storia d’amore tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. Era l’estate del 2022 quando iniziarono a circolare le prime indiscrezioni di un avvicinamento sospetto tra la ballerina di Amici e l’attore di Mare Fuori.

Solo dopo essere stati pizzicati insieme per le vie di Roma (il video in apertura), era arrivata una conferma della loro frequentazione. Già da tempo, però, non mancavano le voci di una loro presunta crisi, sollevate soprattutto dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza. La prima aveva scritto:

Io e Amedeo Venza vi avevamo promesso di approfondire il gossip sulla coppia in crisi. Sono una coppia bellissima e ben assortita. Lei è una ballerina professionista e lui un attore professionista. Possiamo solo darvi le iniziali del nome: D.C. E speriamo di rivederli presto insieme.

Solo nelle ultime ore, però, Deianira ha riferito alcune segnalazioni che andrebbero a confermare il precedente gossip sulla coppia. Un utente, nel dettaglio, ha notato come i due non si farebbero più vedere insieme. Inoltre Elena sarebbe partita in vacanza in Messico con amici, mentre Caiazzo in un programma tv aveva recentemente fatto intendere di essere single.

Si tratta anche in questo caso di semplici indiscrezioni. Vedremo se i due protagonisti del nuovo gossip interverranno per confermare o smentire nuovamente le voci sul loro conto e sulla presunta rottura.