Elena D’Amario, dedica ‘sulle labbra’ di Alessio La Padula per il compleanno?

Lo scorso 17 giugno Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ha festeggiato i suoi primi 31 anni. Un compleanno dal sapore nostalgico, almeno stando al suo post Instagram, lo stesso social sul quale anche il suo ex compagno Alessio La Padula ha voluto destinarle una dedica più o meno tra le righe.

Elena D’Amario e la presunta dedica di Alessio La Padula

Mentre lo scorso anno Elena D’Amario festeggiava il suo compleanno a Capri in compagnia del collega Alessio La Padula, quest’anno il suo sarebbe stato un 31esimo compleanno dal sapore amaro e malinconico al tempo stesso.

Tra i due ballerini la storia sarebbe finita definitivamente lo scorso ottobre. Elena ed Alessio avrebbero smesso di taggardi e seguirsi su Instagram. In occasione dello scorso 17 giugno, la D’Amario ha scritto un messaggio con un post in cui sembra essere immortalata in un momento di serenità mentre sullo sfondo si intravede quello che sembrerebbe essere proprio il Vesuvio:

17•06 ….e tu spererai che cambi in qualche modo, ma non cambierà mai… Quell’annuale senso di malinconia accadrà ancora e ancora. Il compleanno che catalizza emozioni, aspettative e riflessioni. Vi abbraccio. Yours, E.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

Una dedica sarebbe giunta anche da Alessio La Padula, che avrebbe scelto uno scatto tra le sue Instagram Stories, con un messaggio sulle labbra che secondo alcuni suoi fan sarebbe proprio destinato alla ballerina.