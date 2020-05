Chi è l’ex fidanzata di Davide Basolo? L’Alchimista di Uomini e Donne che ha gettato la maschera per conquistare Giovanna Abate del trono classico di Uomini e Donne, ha avuto in passato un legame particolarmente importante con la modella toscana Elena Benedini.

Elena lavora come modella ed è nata a Carrara 24 anni fa. Si è diplomata al liceo artistico Gentileschi e lavora nel campo dell’estetica. Tra il 2016 e il 2017 ha partecipato anche alle selezioni di Miss Italia: “Da grande mi piacerebbe proseguire gli studi in ambito artistico diventare interior designer o altrimenti seguire la passione trasmessa da mia mamma ovvero diventare infermiera e visto che amo i bambini specializzarmi in pediatria” aveva dichiarato nel 2016 durante una intervista tra le pagine de La Nazione, proprio nel periodo in cui aveva preso parte del concorso di bellezza.

In quel periodo era single e poco dopo si sarebbe innamorata proprio di Davide Basolo: “Una delle mie aspirazioni in ambito lavorativo è anche diventare modella o fotomodella, magari vincendo una fascia importante a miss Italia”, raccontava proprio in quel periodo.

Ecco cosa aggiunge FanPage sul loro passato rapporto d’amore:

Davide e Elena sarebbero stati insieme per circa un anno a cavallo tra il 2017 e il 2018. La Benedini è stata l’ultima fidanzata importante di Davide ma la loro storia non sarebbe finita bene. Da quel momento in poi Basolo non avrebbe avuto altri legami romantici di spessore. Giovanna Abate – che non è la sua ex fidanzata – sarebbe la prima ad avergli fatto battere davvero il cuore dopo la rottura con Elena.

Fu un post di Elena, pubblicato su Instagram il giorno dopo l’indiscrezione di Fanpage.it a proposito della possibilità che fosse proprio Davide Basolo a nascondersi dietro la maschera di Alchimista, ad accendere i riflettori sulla relazione con il suo ex. “Per coloro che avevano dei dubbi oggi sarà una scoperta. Per me, invece, è stata una certezza dal primo momento. In bocca al lupo” scrisse in una Instagram story accompagnata dall’emoticon della maschera di Salvador Dalì. Da quel momento ha smesso di fare pubblicamente riferimento alla questione.