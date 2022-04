“Egoista e viziata”, opinionista TV contro Lulù dopo la rottura con Manuel

Enrica Bonaccorti, ospite di collegamento con Pomeriggio 5, ha attaccato Lulù Selassiè dopo la rottura con Manuel Bortuzzo (che ha lasciato la sua fidanzata tramite un freddo e distaccato comunicato stampa).

Enrica Bonaccorti contro Lulù dopo la rottura con Manuel

Grazie a Dio che la famiglia Bortuzzo è intervenuta, devo essere sincera. Secondo me Lulù Selassiè poteva essere innamorata di Manuel ma non è affatto adatta a lui, voleva volare per conto suo, è viziata ed egoista e non è quello che serve a Manuel.

Pure Roberto Poletti ha attaccato Lulù, aggiungendo:

Questo amore è durato, per uno dei due, il tempo di prendersi le copertine, povero Manuel.

Forse questi analisti si sono informati per metà. Facile dare la colpa a Lulù senza conoscere gli altri dettagli: vedi comunicato stampa (di cui lei non sapeva nulla) e coccole e dichiarazioni d’amore questo venerdì in occasione del loro mesiversario.

Senza tralasciare la “paparazzata” con la ex fidanzata Federica a distanza di pochissime ore dal comunicato.

Lulù e Manuel si sono lasciati, lei accusa la famiglia Bortuzzo 💔 Cosa ne pensate? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/wtzDC4sygp — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 26, 2022