Il matrimonio tra Edoardo Vianello e Wilma Goich è finito per colpa dei tradimenti di lui? No… o meglio, a quanto pare la verità potrebbe essere un’altra. Il cantante di “Guarda come dondolo” ha raccontato il suo punto di vista tra le pagine di Nuovo.

Tra noi due è finita perché lei aveva un altro uomo. – riportano i colleghi di biccy.it – Io non nego di essermi concesso qualche scappatella, ma sempre senza coinvolgimenti emotivi. Il matrimonio per me non era in discussione fino al giorno in cui mia moglie mi disse di aver finalmente capito il vero significato della parola ‘amore’.

Mi disse anche di non amare più me, ma un altro uomo. Ricordo ancora che rimasi di sasso e chiamai subito la madre di Wilma che abitava a Roma, pregandola di venire per convincere la figlia a non fare scelte sbagliate.

Volevo disperatamente salvare la nostra unione, ma l’intervento di mia suocera peggiorò la situazione. Io intanto mi scervellavo inutilmente per scoprire chi fosse questo mio rivale.

Alla fine la rottura fu inevitabile, anche se io e Wilma per altri quattro anni – per i comuni impegni di lavoro e per non traumatizzare Susanna – continuammo a vivere insieme, ma da separata in casa ovviamente. Però l’atmosfera in famiglia era cambiata e nostra figlia ne soffriva. La vedevo spesso piangere e poi lei andò con la madre in un altro appartamento. Io facevo di tutto per dimostrarle il mio affetto.