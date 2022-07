Nonostante Edoardo Tavassi non senta alcun dolore al ginocchio, la sua articolazione, dopo l’incidente dell’Isola dei Famosi non gode esattamente di buona salute tanto che sarà costretto ad operarsi. Ecco cosa ha svelato dopo una visita dal medico.

Edoardo ha raccontato per quale motivo, al momento, il ginocchio non gli fa male:

Intervistato da FanPage, Edoardo aveva commentato l’incidente:

Non si tratta di essere ‘miracolato’. Semplicemente, il dolore è durato solo due giorni. Non potevo fingere di stare male ed entrare in studio in sedia a rotelle solo per far piacere al pubblico a casa.

Ho urtato uno scoglio con il ginocchio durante la prova ricompensa e una volta uscito dall’acqua il ginocchio ha ceduto. Ho provato un dolore fortissimo. Al pronto soccorso dopo una puntura di morfina mi hanno messo un tutore che mi immobilizzava.

Il tutore mi bloccava la gamba. Nessuno riuscirebbe a camminare bene indossandolo. Per questo sembrava che non riuscissi a camminare. In realtà, era solo il tutore perché senza quello riuscivo a camminare normalmente.

Dopo un paio di giorni non mi faceva più male il ginocchio ma il referto diceva altro per cui la produzione, pur desiderando farmi restare, non poteva assumersi la responsabilità del mio rientro in gioco e di un eventuale altro incidente. Avevano le mani legate.