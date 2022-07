Edoardo Tavassi verso un amatissimo show? L’audace indiscrezione

Edoardo Tavassi verso un nuovo programma? Dopo la popolarità acquisita per merito dell’Isola dei Famosi, il fratello di Guendalina potrebbe proseguire la strada dello spettacolo, così come rivelano le chicche di gossip presenti sull’ultimo numero di Chi Magazine in edicola.

Edoardo Tavassi verso Lol? L’indiscrezione

Per il fratello di Guendalina Tavassi, alla sua prima esperienza televisiva e nel mondo dei reality, potrebbe aprirsi adesso la strada nel mondo della tv e non solo. Un progettino niente male potrebbe infatti arrivare a breve. Di cosa si tratta? A svelarlo è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini nell’ultimo numero:

Il percorso a L’isola dei famosi di Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, fatto di risate e gag, non è passato inosservato agli autori di Lol – Chi ride è fuori, che potrebbero “provinare” presto il ragazzo romano.

Che ne pensate? Edoardo potrebbe davvero approdare nel mondo della ‘comicità’? L’indiscrezione appare personalmente un po’ azzardata più che altro perché in teoria Lol dovrebbe prevedere la presenza di comici affermati (o comunque esordienti). Nonostante la simpatia del Tavassi potrebbe non essere sufficiente per sfondare in mondo dei comici.