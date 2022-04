Pure Edoardo Tavassi aveva un segreto: Jeremias Rodriguez lo rivela

Ad aprire le porte di un segreto tenuto ben nascosto da Jeremias Rodriguez, ci ha pensato Antonio Zequila dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi. Ieri sera, nel corso della diretta, si è parlato di un’altra rivelazione privata che ha coinvolto Edoardo Tavassi.

Zequila, ospite di Pomeriggio 5, aveva parlato di un segreto di Jeremias Rodriguez che gli avrebbe rivelato papà Gustavo. A tirare in ballo il Grande Fratello Vip del 2017 ci abbiamo pensato noi, proprio quando abbiamo affrontato l’attuale faccenda.

Edoardo Tavassi nel corso della diretta di ieri sera, confrontandosi con Jeremias Rodriguez, ha tirato in ballo un segreto che avrebbe confidato proprio al fratello di Belen:

Ho scoperto che il problema fosse che parlavo con Nicolas. Ha detto “chi è amico del mio nemico, è mio nemico”. Ma che abbiamo 12 anni? La cosa che mi dispiace è che con un amico ti confidi e gli ho detto che c’è stato un periodo in cui ero in difficoltà economiche e ho chiesto aiuto a mia sorella, perché non avevo abbastanza soldi. Mi fidavo, ma lui davanti alle telecamere ha detto “a 40 anni ti fai campare da tua sorella”.

La risposta di Jeremias è stata breve e concisa:

Questo segreto non me l’ha detto Edoardo, perché è stata Guendalina a raccontare questa cosa di suo fratello. Io ho detto che i fratelli Tavassi parlano solo di follower e soldi.

Anche Nicolas Vaporidis è intervenuto:

Io e Jeremias non ci prendiamo, mi pare piuttosto evidente e non ho gran voglia di proseguire in questa lite con lui. Ci irritiamo reciprocamente, quello che lui dice, lo dice in modo aggressivo. Hanno un’energia negativa, quando sono vicino a loro percepisco disagio e Jeremias sta progressivamente litigando con tutti.