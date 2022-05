Dopo aver tagliato maldestramente i capelli alla sorella Guendalina facendole così incontrare il compagno, ieri è toccato ad Edoardo Tavassi farsi rasare a zero all’Isola dei Famosi. Il suo sacrificio in cambio del cibo. E se in un primo momento non aveva alcuna intenzione di sottoporsi alla temuta prova del rasoio, alla fine ha ceduto permettendo così all’intero gruppo di potersi cibare.

Edoardo Tavassi rasato a zero: la figlia di Guendalina piange

Uno tra Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi aveva la possibilità di poter ottenere del cibo per il fine settimana, a patto però di un cambio di look radicale ed aggressivo.

Nonostante le titubanze iniziali e le prese in giro dallo studio, alla fine Tavassi ha deciso di accettare e sottoporsi ad un taglio netto, lasciandosi tuttavia un ciuffo nella parte posteriore del capo sollevando ulteriori ironie, soprattutto da parte di Nicola Savino.

Mentre la prova andava in scena, Guendalina Tavassi guardava da casa, a Roma, quello che stava accadendo in diretta in Honduras. E mentre assiste in tv alla rasatura del fratello, si sente in sottofondo nelle sue Stories la figlia Chloe mentre piange: “Chloe perchè piangi?”, chiede Guendalina stupita dalla sua reazione.