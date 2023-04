Edoardo Tavassi nelle passate ore ha deciso di dedicare un po’ di tempo alle domande ed alle curiosità dei suoi follower. Per questo motivo ha aperto il consueto box con le domande durante le quali ha anche svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Micol Incorvaia, parlando ovviamente anche dell’esperienza al GF Vip e dei suoi progetti futuri.

Edoardo Tavassi e le rivelazioni post GF Vip

A proposito del GF Vip, un utente ha domandato a Tavassi se avesse portato via dalla Casa di Cinecittà degli oggetti da tenere come ricordo e quali. Edoardo non poteva che replicare affermativamente ed in merito ha prontamente svelato di cosa si trattava, mostrandoli in un video (in apertura):

Allora, io ho preso la bottiglia, quella che abbiamo fatto con Micol, Oriana e Luca e poi… che fai? Vai al Grande Fratello e non ti freghi questi? (riferendosi ai ‘mattoncini’ del confessionale, ndr). In realtà ce ne ho più di uno, ma voglio fare una cornicina. E poi il calendario del Grande Fratello che abbiamo fatto e che ho fatto credere a tutti quanti che glielo avrebbero dato una volta usciti ed invece l’ho preso soltanto io!

Oltre ad ironizzare, come di consueto, Edoardo Tavassi ha però anche svelato qual è stata la cosa più bella del suo GF Vip: ovviamente Micol Incorvaia! E su questo si è lasciato andare alla sua inedita dolcezza.