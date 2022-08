Edoardo Tavassi verso il ruolo di inviato all’Isola dei Famosi? Dopo l’indiscrezione lanciata da Chi Magazine, ad intervistarlo è stato anche the pipol con cui si è parlato pure del Grande Fratello Vip (e non solo).

Edoardo Tavassi inviato all’Isola? Il fratello di Guendalina interviene

Io inviato all’Isola? Sarebbe bellissimo. Sono nato nei villaggi turistici. Saprei muovermi bene tra la gente. Sarei anche in grado di spiegare le prove e avere le iniziative giuste. E sicuramente farei divertire tantissimo. Certo, l’idea di sostituire Alvin mi spaventerebbe molto. Lui è un maestro in quel tipo di ruolo lì, lo stimo tantissimo. Se poi dobbiamo sognare, facciamolo. Ma sostituirlo, insomma, è tanta roba!

Edoardo svela anche che programma farebbe insieme alla sorella Guendalina:

Beh, ‘Pechino Express’ subito! Senza pensarci un attimo. Così come il ‘Grande Fratello Vip’. C’è da dire però che entrambi siamo molto distanti a livello lavorativo televisivo. Lei ad esempio è una macchina da guerra da talk show e reality. È un’opinionista perfetta. Io credo di essere bravo a far divertire le persone. Questo ci differenzia molto, ma l’unione è sempre bella.

E per quanto riguarda Mercedesz Henger e Estefania Bernal, racconta di sentirle entrambe ma solo in amicizia:

Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie, zero.

In ultimo, il sogno da realizzare:

Lavorare in televisione facendo divertire il pubblico. Essere pagato per fare quello che mi piace e far ridere quante più persone possibili, sarebbe il massimo.

Scusate, io non vorrei fare sempre la polemica, ma certe cose mi partono spontanee.

Edoardo Tavassi non era quello che durante l’Isola dei Famosi non si fidava di Mercedesz Henger perché lavora nel mondo dello spettacolo (ambiente che lui non conosce e frequenta)?

Adesso – invece – il suo sogno è quello di lavorare in televisione: come cambiano le cose da un giorno all’altro.