Edoardo Tavassi avrebbe una cotta per Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello Vip e prossima naufraga d’eccezione sull’Isola dei Famosi dal prossimo lunedì sera.

Guendalina Tavassi, ospite di Pomeriggio 5, ha svelato di non fidarsi troppo di Mercedesz Henger ed ha sganciato questa bomba sul fratello Edoardo, totalmente all’oscuro dell’imminente arrivo di Soleil all’Isola:

Sull’ultimo numero di Novella 2000, il buon Armando Sanchez ha dedicato un lungo articolo ad Edoardo Tavassi svelando un retroscena sulla rottura con Diana Del Bufalo:

Per Diana ha sofferto molto. La loro storia è durata solo qualche mese, ma dicono sia stata molto intensa. In tanti non si spiegano come mai siano arrivati alla rottura…