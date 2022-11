Edoardo scopre cosa hanno fatto Oriana e Antonino sotto le coperte

Dopo aver avuti alcuni rapporti particolarmente intensi sotto il piumone, Antonino Spinalbese ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Oriana Marzoli, scoppiata a piangere nella Casa del Grande Fratello Vip.

La venezuelana ha parlato di questo “segreto” pure con Sarah Altobello, nel bagno della Casa più spiata d’Italia. La regia infatti, ha deciso di lasciare i loro microfoni aperti facendo sentire tutto il discorso della pugliese:

Amore noi siamo donne, te lo devo dire. Quello che mi hai detto a me l’altra volta, quella cosa… quando parlavano non era ancora successo, hai capito? Quella cosa su… A me non piace, dopo quello. Io la verità, lo vedo come quando lo facevano con me, che mi usavano e dopo di quello mi gettavano. Invece di essere migliori e di attaccarti ancora di più, sei più freddo. Noi non resistiamo quando si tratta di quello, io sono uguale a te. Aspetta che prendo un dischetto per struccarmi, lascia aperto…