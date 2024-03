Edoardo Sanson non avrebbe preso affatto bene la rottura con Anita Olivieri. La concorrente del Grande Fratello, infatti, ha deciso di cedere alla corte di Alessio Falsone.

Secondo una insider di Deianira, Edoardo Sanson mancherebbe dal lavoro da una settimana e sarebbe anche finito in ospedale (ovviamente, essendo un messaggio che potrebbe aver scritto chiunque, vi invitiamo a prendere con le pinze questa indiscrezione).

notizie delll’ultimo minuto… mi dispiace per Edoardo, spero stia bene e che non sia nulla di grave… #Luzzers #beaux #luzzini #mieluzzi #sergiuzzi #beabaldi pic.twitter.com/bBMX6mDlYQ

Sempre secondo Deianira, Edoardo starebbe molto male perché non si sarebbe mai aspettato di ricevere un trattamento simile dall’ormai ex fidanzata:

Siamo amici della famiglia di Edoardo Sanson, ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere, ma neanche noi.

La cosa più sconvolgente per la famiglia è che lei dalla notte al giorno come se nulla fosse lo ha già dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere.

Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole.