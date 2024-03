Edoardo Sanson, chi sono i genitori “facoltosi” dell’ex di Anita del GF

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda il 14 marzo, Anita Olivieri ha fatto riferimento ai genitori “facoltosi” di Edoardo Sanson, il suo ex fidanzato, mentre discuteva della sua attuale relazione con Alessio Falsone.

La concorrente del GF ha rivelato che Edoardo proviene da una famiglia benestante, facendo riferimento al suo status come consigliere presso l’Olgiata Golf Club.

Effettivamente, Edoardo è parte della famiglia Sanson, conosciuta per il celebre marchio di gelati che portava il loro nome, fino alla sua soppressione nel 2012.

La famiglia Sanson ha una storia imprenditoriale impressionante.

Teofilo Sanson, uno dei fratelli e fondatore del marchio, proveniva da umili origini, ma ha creato un impero gelataio che ha fatto la storia dell’imprenditoria italiana. Oltre alla produzione di gelati, Teofilo ha acquistato l’Udinese calcio nel 1976, portandola in Serie A e introducendo l’idea innovativa di sponsorizzare i pantaloncini dei calciatori, con il marchio dei suoi gelati.

Nonostante abbia perso il controllo del marchio nel 1979, la famiglia Sanson è rimasta coinvolta nell’industria del gelato fino alla sua soppressione nel 2012 da parte di Sammontana, successivamente acquisita da Barilla.

Anita ha sottolineato il successo dei genitori di Edoardo, rivelando che sono persone molto realizzate, durante la sua discussione sulla loro storia durante il reality show:

Edoardo è cresciuto da solo. I genitori sono bravissime persone ma molto impegnate lavorativamente. Io vengo da una famiglia molto presente e unita e ho cercato di coinvolgerlo nella mia.

Edoardo è un ragazzo che ha subito la pressione del fatto di doversi realizzare il più presto possibile e ha messo altro davanti alla nostra relazione.

Era concentrato sul realizzarsi entro una certa età, secondo me per pressioni dovute alla famiglia che però si è dato da solo. Voleva riuscire a tutti i costi come sono riusciti i genitori che sono persone molto realizzate.