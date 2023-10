Edoardo Sanson è (l’ex?) il fidanzato di Anita Olivieri, la Miss Simpatia del Grande Fratello. Dopo una intervista di Clarissa Selassiè a Casa SDL, anche la concorrente ha parlato del suo attuale rapporto con il ragazzo.

Anita confidandosi con Lorenzo, ha raccontato alcuni dettagli della sua relazione d’amore prima del Grande Fratello, svelando come stanno le cose:

Io voglio stare serena. Non cose caratteriali, non era questo il problema. Io spero, però a lui ho detto: vediamo, io sono tranquilla, se non funziona non funziona.

Lui non mi ha aspettato, io l’ho lasciato perché ci lasciavamo e ci rimettevamo insieme e poi ricominciava a fare le stesse cose, dopo 10 anni. Siamo stati tutta l’estate insieme, abbiamo vissuto insieme da lui da me.

E se Miss Simpatia si dichiara single, Edoardo pare non essere tanto d’accordo.

Nella Casa non sta flirtando con nessuno. Lei non parla del suo fidanzato. Io ho parlato con Edoardo Sanson e mi ha detto che si sono visti da fidanzati fino a due giorni prima che lei entrasse al Grande Fratello.

C’è Anita che dice di essere single ma io ho amici del suo fidanzato e lo so per certo che stanno insieme. Mi hanno chiamato chiedendomi cosa fosse successo… loro sono fidanzati da dieci anni. Lui era sconvolto e deluso, mi ha contattato.

Pare che lei si sarebbe presentata da single perché il GF cercava concorrenti liberi. La Selassiè ha aggiunto:

Lui non ha accettato questa cosa, l’ha supportata ma da fidanzata. Sono dieci anni che stanno insieme. La famiglia di lei, da quando è incominciato il GF, l’hanno totalmente silenziato, non lo sentono più. Lui è sconvolto perché non ha più lei ed anche la sua famiglia gli ha voltato le spalle. Lui è in difficoltà perché non vuole rovinare la sua immagine e vuole tutelarla ma ha paura di fare la figura del pagliaccio.