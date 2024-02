Edoardo Sanson, ecco chi è il fidanzato di Anita Olivieri del Grande Fratello

Edoardo Sanson, il fidanzato di Anita Olivieri, è un giovane romano di 27 anni. Lavora come personal trainer e, nonostante la sua riservatezza, è balzato agli onori delle cronache nel 2023 in quanto compagno della concorrente del Grande Fratello.

La situazione sentimentale tra Anita ed Edoardo è piuttosto complessa. Si dice che siano stati fidanzati per 10 anni, ma durante la permanenza di Anita nella Casa del Grande Fratello, sono sorti dubbi e incertezze sulla loro relazione.

Anita ha lamentato la mancanza di comunicazione e condivisione con Edoardo.

Tuttavia, Edoardo non ha mai fatto pervenire messaggi o lettere ad Anita all’interno del GF, alimentando ulteriormente i suoi dubbi.

Non è chiaro se Anita ed Edoardo Sanson siano ancora ufficialmente fidanzati ma così pare.

Inaspettatamente, Edoardo farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello proprio a San Valentino, rendendo la situazione ancora più intrigante per Anita.

Sarà interessante vedere come si sviluppa questa storia d’amore nel corso del programma.

Prima di entrare al Grande Fratello noi ci eravamo detti che avremmo riprovato come amici. C’è qualcosa nelle cose che fa, che vorrei fosse diverso. Lui non mi convince a dire la verità. Se poi non va chiudo e vado avanti.

Io sono stata chiara con lui. Gli ho detto che entro qui non da fidanzata e nemmeno da single. Avere una relazione a metà così delicata non è semplice.

Non voglio essere legata. Se c’è qualcuno che anche qui mi intriga per qualche motivo… Metti che mi intriga una persona e mi dico ‘ma sì perché no’ e poi mi va di fare qualcosa. Però poi mi blocco perché mi faccio un film in testa. Ho avuto tante esperienze e parlo anche per quello. Non so più niente, non capisco, non so più cosa devo fare e sono in paranoia.