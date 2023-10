Edoardo Sanson è il fidanzato di Anita Olivieri, la Miss Simpatia del Grande Fratello. Dopo una intervista di Clarissa Selassiè a Casa SDL, anche la concorrente ha parlato del suo attuale rapporto con il ragazzo, svelando di avere una situazione molto particolare in ballo.

Anita confidandosi con Lorenzo (prima che venisse eliminato), ha raccontato alcuni dettagli della sua relazione d’amore prima del Grande Fratello, svelando come stanno le cose:

Io voglio stare serena. Non cose caratteriali, non era questo il problema. Io spero, però a lui ho detto: vediamo, io sono tranquilla, se non funziona non funziona.

Lui non mi ha aspettato, io l’ho lasciato perché ci lasciavamo e ci rimettevamo insieme e poi ricominciava a fare le stesse cose, dopo 10 anni. Siamo stati tutta l’estate insieme, abbiamo vissuto insieme da lui da me.

E se la Miss Simpatia del Grande Fratello si dichiara single, Edoardo Sanson pare non essere tanto d’accordo.

Nella Casa non sta flirtando con nessuno. Lei non parla del suo fidanzato. Io ho parlato con Edoardo Sanson e mi ha detto che si sono visti da fidanzati fino a due giorni prima che lei entrasse al Grande Fratello.

C’è Anita che dice di essere single ma io ho amici del suo fidanzato e lo so per certo che stanno insieme. Mi hanno chiamato chiedendomi cosa fosse successo… loro sono fidanzati da dieci anni. Lui era sconvolto e deluso, mi ha contattato.

Pare che lei si sarebbe presentata da single perché il GF cercava concorrenti liberi. La Selassiè ha aggiunto:

Lui non ha accettato questa cosa, l’ha supportata ma da fidanzata. Sono dieci anni che stanno insieme. La famiglia di lei, da quando è incominciato il GF, l’hanno totalmente silenziato, non lo sentono più. Lui è sconvolto perché non ha più lei ed anche la sua famiglia gli ha voltato le spalle. Lui è in difficoltà perché non vuole rovinare la sua immagine e vuole tutelarla ma ha paura di fare la figura del pagliaccio.

Dopo essersi accorti delle dinamiche un po’ sottotono, i concorrenti del Grande Fratello si sono dati una mossa con gli “amorazzi”. E così, dopo il primo bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, anche Anita Olivieri ha confessato di essere interessata a Paolo Masella.

Ricapitolando? Ad Anita e Valentina piace Paolo. Al macellaio interessa sia la bionda che Letizia (anche se con quest’ultima ha un trasporto più emotivo).

La Olivieri ha una situazione fumosa con il suo fidanzato con il quale dovrebbe stare da circa 12 anni e, proprio per questo motivo, ha messo le mani avanti:

Prima di entrare al Grande Fratello noi ci eravamo detto che avremmo riprovato come amici. – riporta Biccy.it – C’è qualcosa nelle cose che fa, che vorrei fosse diverso. Lui non mi convince a dire la verità. Se poi non va chiudo e vado avanti.

Io sono stata chiara con lui. Gli ho detto che entro qui non da fidanzata e nemmeno da single. Avere una relazione a metà così delicata non è semplice.

Non voglio essere legata. Se c’è qualcuno che anche qui mi intriga per qualche motivo… Metti che mi intriga una persona e mi dico ‘ma sì perché no’ e poi mi va di fare qualcosa. Però poi mi blocco perché mi faccio un film in testa. Ho avuto tante esperienze e parlo anche per quello. Non so più niente, non capisco, non so più cosa devo fare e sono in paranoia.