Il legame speciale tra Guendalina ed Edoardo Tavassi è emerso nel corso dell’intervista dell’ex gieffina a Verissimo. Una vita non sempre all’insegna del sorriso, quella di Guendalina, che sin dall’infanzia ha dovuto vivere il dramma della separazione dei suoi genitori e, al tempo stesso, l’allontanamento dal fratello.

Guendalina Tavassi non poteva non parlare del suo rapporto con il fratello Edoardo, attualmente nella Casa del GF Vip:

Infine non poteva mancare un suo commento su come vede l’esperienza del fratello al GF Vip ed il rapporto con Micol Incorvaia:

Mio fratello? Non vedo l’ora che esca – il più tardi possibile – per prenderlo in giro perchè lui non ha fatto altro che prendere in giro me e Federico sul nostro rapporto. Lui è uno che, non è che non creda nell’amore ma è troppo freddo. Lui e Micol? Li vedo proprio bene, tipo me e Federico. Lo vedo troppo appiccicoso e amorevole, la riempie di complimenti e non è da Edoardo. Si è rimbambito e quindi mi fa tanto piacere. Spero finalmente che siamo riusciti a trovare la donna ideale di Edoardo!