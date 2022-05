Edoardo piange per “colpa” di Guendalina: fratelli Tavassi litigano all’Isola – VIDEO

Guendalina Tavassi ha espresso un sincero giudizio verso il resto dei naufraghi per via di un gioco proposto dall’Isola dei Famosi (che avrebbe portato una successiva ricompensa in cibo).

Edoardo piange per “colpa” di Guendalina

Cosa penso di Edoardo? Sono tua sorella, il bene che ti voglio io non te lo potrebbe volere nessun altro, però la maggior parte delle volte mi vieni contro e soprattutto non mi vuoi mai dare retta, neppure quando io ti metto in guardia dalle persone. Di cose belle finora non ne ho viste, perché quello che ho visto finora di te è stato fare le buche sulla stuoia. Facci vedere cos’altro sai fare, perché al momento io da sorella sono molto delusa di te. Però ti voglio bene.

Le parole di Guendalina hanno fatto rimanere molto male Edoardo:

Una cosa carina la potevi dire, una positiva, ti voglio bene è standard, Dovevo dire la verità. quindi io sto qua sulla stuoia… Mi sono arrabbiato con mia sorella perché ci sono rimasto male per quello che ha detto. Io avrei detto cose differenti. Lei mi ha detto il peggio del peggio… siamo fatti diversi.

La Tavassi ha consigliato al fratello di essere meno permaloso:

Te la stai prendendo? Ma sei mio fratello! Non c’è persona che può amarti di più nella vita… sono stata sincera. Fai una cura sulla tua permalosità.

Edoardo, quindi, si è lasciato andare ad un pianto ma prima ha voluto fare altre precisazioni:

Non sono permaloso, hai detto parole più belle a persone che hai conosciuto qui, e io che sono tuo fratello che comunque lo sai che sono sensibile, sono insicuro, che ho bisogno di affetto in determinati momenti, che fai? Mi dici che sono stuoia man?

QUI IL VIDEO.