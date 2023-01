Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, intervistata da Casa Chi ha svelato come vede Antonella Fiordelisi (sua amica) e Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip.

L’inizio è andata bene ma non penso che Edoardo sia il ragazzo giusto per lei. Antonella si renderà conto che ha bisogno di un altro uomo al suo fianco. Per una questione caratteriale secondo me… Lei ha bisogno di stimoli e lui è molto pacato e non ha la verve giusta.

Antonella è provocatrice ma anche molto fedele, è solo il suo carattere. Fuori dal GF Vip lei avrebbe messo già una pietra sopra. Lì dentro credo invece che cadrà nuovamente ma le auguro di aprire gli occhi. Lei è una Dea e brilla da sola, non ha assolutamente bisogno di Edoardo.

Lei è fatta così, non è costruita. Ti riempie la giornata. A volte quando dà delle opinioni è un po’ infantile, mettiamola così.

Non abbiamo mai litigato io e Antonella. E’ successo che lei ha intrapreso un percorso con delle persone che a me non piacevano. Ci siamo un po’ allontanate ma non abbiamo mai litigato. Poi si è resa conto ed è tornata indietro sui suoi passi.

Antonella deve lasciarsi andare perché è una persona incredibile. Lei ha tante amiche ma quando chiude mette punti e basta, è molto vera.