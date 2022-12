Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi verso la fine della loro storia d’amore? Dopo l’ennesima lite nella Casa del Grande Fratello Vip, l’assistente di Forum ha letteralmente perso la pazienza.

Ma sono matto io o vive in un altro mondo? Io non ci sono mai stato con una persona così in vita mia. Per me è follia. Come se mi avessero chiesto di imitare Antonino e io, per farlo, avessi portato Oriana nel van. Questa è una imbecille. Non ci voglio stare con una così.

Antonella Fiordelisi, confidandosi con Charlie Gnocchi, ha svelato di volersi allontanare da Edoardo:

Mi sta perdendo, non sto scherzando. Mi conosco e quando uno si comporta così, non mi piace. Mi sto allontanando. Mi sta dando troppo fastidio a livello mentale.

Ieri rideva e scherzava con tutti, io stavo male. Luca sta male per Soraia, lui non sta male per me. Non mi vuole parlare per 48 ore. Mi fa sempre questi giochini mentali, non ha capito che con me non funziona. Ogni volta non mi parla per tot tempo, per due, per tre giorni, e poi mi fa la letterina. Ma che senso ha?

Quello che mi dispiace è che stando con lui mi sento più forte. Ma allo stesso tempo sono delusa e dispiaciuta. Ogni volta che lui si allontana, mi indebolisco talmente tanto che non riesco a fare più niente. Non voglio dipendere da lui, non voglio che il mio stato d’animo dipenda da lui. I rapporti si rovinano dalle piccole cose. Non mi ama abbastanza. Una persona che ama non ti fa stare così. Mi sta facendo stare male da una settimana.