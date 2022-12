Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi non fanno altro che litigare. La Casa del Grande Fratello Vip, nella maggior parte dei casi, la coppietta vive momenti di insofferenza, tra battibecchi e gelosia.

Antonella è gelosa di Micol e Edoardo ha palesato recentemente la volontà di uscire dalla Casa del GF Vip, venendo accusato dalla fidanzata di essere immaturo:

Successivamente Edoardo si è sfogato con Nikita e Onestini, palesando nuovamente il suo malessere.

Donnamaria ha ribadito la sua volontà di andare a casa, stanco delle pressioni emotive che subisce dalla sua fidanzata: “Mi ha rotto il cazz*, mi manca l’aria… non sopporto queste cose”.

E se Antonella tira sempre in ballo Micol, Edoardo parla sempre di Antonino ed è geloso delle loro interazioni.

Come finirà? Naturalmente nella notte i due si sono riappacificati, come spesso accade tra di loro.

Io credo che Edoardo e Antonella, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, dureranno da Natale a Santo Stefano (e questo nome non è casuale…).

Invece di capire il malessere del fidanzato che ha momenti di down ogni giorno e sta visibilmente poco bene non si lascia scappare l’occasione per continuare a provocarlo “ah come sei maturo, come la devo vedere questa cosa?”#Gfvip #incorvassi #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/wqk4Bnd3Xa

— blocco sociale (@bloccosociaIe) December 5, 2022