Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono ufficialmente lasciati ormai da alcune settimane. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto, proprio di recente, delle precisazioni in merito alle fancam.

Edoardo sfotte Daniele e “risponde” ad Antonella

Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fan cam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie! Vista la mia sincerità vi comunico che ieri sera dovevo esserci anche io. Contratto firmato e tutto. Ma vista la situazione non sono andata. Vi aggiornerò per quanto riguarda i prossimi eventi.

Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie 🙏 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) July 15, 2023



Pronto l’intervento di Edoardo Donnamaria che tramite un lungo sfogo su Twitter ha colto l’occasione per sfottere Daniele Dal Moro:

Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sputtanare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, “pressioni” psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi, insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia.

Poi la frecciatina a Daniele: