A fare da contorno all’uscita del nuovo singolo di Edoardo Donnamaria, Piccolo Sole, avvenuto nella giornata di oggi 21 luglio, è stata una lunga intervista all’ex Vippone su TvBlog.it. Il volto di Forum ha affrontato diverse tematiche, a partire dal suo destino nella celebre trasmissione condotta da Barbara Palombelli.

Edoardo Donnamaria parla del suo futuro a Forum

Edoardo Donnamaria è entrato nel cast di Forum nel 2017 nel ruolo di assistente ma quale sarà in futuro il suo destino? Al momento rimane incerto anche per vias dei suoi impegni legati alla carriera da cantante. Ecco cosa ha raccontato l’ex gieffino:

Non lo so ancora, sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio, musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula.

Sicuramente i rapporti con la Palombelli sono molto buoni. Ma in che rapporti è attualmente con Paolo Ciavarro? E’ proprio grazie a quest’ultimo se Donnamaria ha iniziato a guardare il GF Vip, tre anni fa.

Se all’epoca di Ciavarro non riusciva a comprendere perché spesso l’amico piangesse nella spiatissima Casa di Cinecittà, quando è stato il suo turno si è poi ricreduto. Oggi dice:

Mi è capitato di chiedere scusa al mio amico Paolo Ciavarro che lo aveva fatto qualche anno fa.

Sicuramente per lui ha rappresentato l’esperienza più brutta di tutta la vita:

Ho fatto esperienze molto pesanti nella mia vita: volontariato a 17 anni in Amazzonia da solo, sono andato negli orfanotrofi in Africa, ho incontrato persone mutilate, ho lavorato in falegnameria, in uno studio legale, ho fatto il cameriere a New York. Con questa consapevolezza, posso affermare senza dubbio che il Grande Fratello è stata l’esperienza più faticosa a livello psicologico della mia vita.

Anche per tale ragione non rifarebbe mai il GF Vip, ma non ha chiuso del tutto le porte ad altri reality come Pechino Express o l’Isola dei Famosi. Al bando, invece, i programmi di coppia (per ovvie ragioni) e trash: