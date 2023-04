“Il cielo stanotte” è la canzone che Edoardo Donnamaria ha scritto per Antonella Fiordelisi dopo il Grande Fratello Vip: quando esce e dove si potrà ascoltare?

Quando Edoardo Donnamaria compone musica il suo nome d’arte è Drojette. La canzone dedicata ad Antonella uscirà su tutte le piattaforme di streaming il prossimo 4 aprile del 2013.

Nel video in apertura e chiusura del nostro articolo potete vedere la reazione sorpresa della Fiordelisi dopo averlo scoperto: cosa ne pensate?

Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me? ti amo da morire.

E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa #donnalisi https://t.co/G8OngLmv9u

— Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) April 2, 2023