Domenica 23 luglio, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno partecipato ad un nuovo evento insieme. Questa volta, l’ex coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip è apparsa più affiatata facendo sognare i Donnalisi.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si stanno riavvicinando? I video che fanno impazzire i Donnalisi

Edoardo e Antonella hanno risposto alle domande degli estimatori facendo foto con loro ed intrattenendosi con giochi e divertimento. I due ex concorrenti del GF Vip sono apparsi nuovamente in sintonia come un tempo: prove tecniche di riavvicinamento?

Ecco alcuni video della giornata: fateci sapere la vostra opinione!

Questa è una bellissima dichiarazione d’amore e inoltre una difesa verso Edo per tutte le illazioni e le accuse che ha ricevuto negli ultimi tempi Ora fate tutti silenzio Non provate a toccare Edo ad Anto e viceversa#donnalisi #drojette #fiorde pic.twitter.com/P4c7SMEOef — Sonia (@Sonia60249016) July 24, 2023

Perché é nata la tua passione pera radio?

Nellina: ” perché ci stavi tu prima”

LEI HA TOLTO OGNI ARMATURA E FA VEDERE TUTTO IL SUO CUORE ALL’UOMO CHE AMA

❤️#donnalisi pic.twitter.com/mv2MEh66sp — #donnalisi (@AudreyDornez) July 23, 2023