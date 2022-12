Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati – VIDEO

Dopo giorni di litigi, ripicche, lacrime e prese di posizione, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno deciso, praticamente di comune accordo, di mettere fine alla loro storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati

“In questi giorni non sono stata per nulla bene. Ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti, anche oggi. Mi sono sentita mancata di rispetto… io preferisco che ognuno stia dalla sua parte, quindi fai il tuo percorso e nulla… ti volevo dire questo”, queste le parole di Antonella Fiordelisi.

Anche Edoardo si è trovato d’accordo con l’ex schermitrice:

Siamo perfettamente d’accordo: solo questo mi dovevi dire?

“Vabbè vai… hai fretta? Vai! Ti sei alzato… vai”, ha concluso la Fiordelisi.

Ecco il VIDEO.

Il confronto dei Donnalisi che dura meno di 1 minuto, e in più si lasciano #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/qcw1BjAd2m — soleilandia (@sisonokevin) December 16, 2022