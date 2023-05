Edoardo Donnamaria ha risposto ad alcune domande di hater ed estimatori, svelando come procede la sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Lo speaker radiofonico ha risposto a tutti coloro che hanno pensato che la sua relazione con Antonella andasse avanti solamente per hype:

A parte che nessuno ha mai detto questa cosa personalmente a me in faccia. Mi è stato riferito anche di persone che – se potessi parlare… anzi, quando parlerò… perché, lo dico, prima o poi le pa**e esplodono – mi sono state molto vicine e hanno detto delle cose del genere.

Ora io ho due opzioni massimo per questa cosa qua. O sei cretino. Perché mi hai visto, quindi sei cretino. Oppure sei in malafede, tipo invidioso, ti stiamo antipatici o tante altre cose e in quel caso si può anche capire. Sei un poveraccio…