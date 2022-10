Edoardo Donnamaria ha avuto un forte momento di gelosia nei confronti di Antonella Fiordelisi. Tutto è nato dopo un massaggio ad Antonino Spinalbese, facendo diventare la Casa del Grande Fratello Vip un vero campo di battaglia.

Edoardo deluso da Antonella al GF Vip: ecco cosa è successo

“Tu lo fai perché ti piace vedermi così. Quando mi hai detto che ti dava fastidio io ho smesso. Non c’è bisogno che ti dica quanto mi piaci. Se tu vuoi prendere questa cosa sul serio bene altrimenti chiarisci subito”, ha affermato Edoardo esternando il suo punto di vista ad Antonella nel corso della notte.

Poi ha aggiunto:

Mi fai la scenata per un massaggio al piede, ma tu puoi massaggiare il cul* ad Antonino. Sei incoerente. Penso di aver sbagliato a vederti. Non sei la persona sensibile che io ho visto e che tu dici di essere.

Confrontandosi con gli altri vipponi, Edoardo ha mostrato la sua delusione:

Luca non si mette a baciare le altre ragazze. Non me ne frega un cazz*. Pensavo fosse un altro tipo di persona. Lei dà più importanza al gioco che alla cosa nostra. A me questo gioco piace da quando sto con lei. Non siamo fidanzati ma c’è qualcosa tra noi… Da quando abbiamo parlato a oggi ho provato delle cose che non ho mai provato con nessuna. Non mi succedeva da un sacco. Non capisco se gioca o è fatta così.

Edoardo Donnamaria ci è rimasto male anche per l’atteggiamento di Antonella Fiordelisi durante il gioco della bottiglia:

Non mi diverte, fatelo e non rompetemi il cazz*. Non mi piace vedere Antonella che si bacia la gente.

Il confronto con Antonino

Edoardo si è confrontato anche con Antonino (ed ha centrato in pieno il punto):

Così come tu l’hai fatto per far rosicare qualcun’altro lei l’ha fatto con me. Tu le fai ‘ste cose, chiami Giaele Ginevra… dai, le fai queste cose. Non sei tu il centro della questione. Di base non sono geloso ma se vai in discoteca con il cul* di fuori non sono la persona più felice del mondo.



Successivamente Edoardo e Antonella si sono chiariti confrontandosi a lungo, ecco i VIDEO.