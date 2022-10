Antonella Fiordelisi ha parlato di una presunta bisessualità di Edoardo Donnamaria, specie dopo la forte amicizia e intesa che si è instaurata nella Casa del Grande Fratello Vip, tra lui e Alberto De Pisis.

“Edoardo bisex?”, Antonella Fiordelisi commenta con Elenoire

“Io gliel’ho chiesto se fosse bisex e di dirmelo senza problemi perché non c’è nulla di male, anzi. Lui ha questi atteggiamenti con gli uomini molto affettivi, non solo con le donne. Quindi magari poteva sembrare che fosse bisex. Magari può essere che lo sia. Vederlo così, per come è entrato, per cosa ha fatto, per come fa con gli uomini, uno lo può pensare”, ha affermato Antonella Fiordelisi parlando con Elenoire.

Di contro, la Ferruzzi ha aggiunto:

Se glielo chiedi lui ti dirà di no, anche se sta andando con uomo ti direbbe di no. Perché è così. Non te lo direbbe mai, mai. Ricordatelo, un uomo non te lo direbbe mai. Una donna te lo dice, l’uomo no.

Secondo Elenoire gli uomini non direbbero mai nulla (riguardante la sessualità) per vergogna. Io, invece, credo che una persona libera e intelligente come Edoardo, non avrebbe alcun problema a confermare la sua bisessualità qualora fosse così. Evidentemente non è così.

Ecco il VIDEO.

#gintonic #Gfvip Antonella “Anche io ho pensato che lui fosse bisex (edoardo) per come è entrato per come si comportava con gli uomini in maniera molto esplicita”

Chissà se i donnalisi diranno anche ad Antonella che vive nel medioevo come hanno fatto con Antonino pic.twitter.com/npa9n66IOb — Moadon Kaduregel Maccabi Haifa (@Maccabi1913) October 26, 2022

Alcuni tweet sui #DonnaLisi

I miei 4 momenti preferiti dei #donnalisi. ✨

1 L’ultimo aereo, la commozione di Antonella e la felicità di Edoardo.

2 Edoardo che ammette di aver capito qualcosa e decide di scriverlo ad Antonella.

3 Antonella in un momento di sconforto e Edoardo lì per lei.

4 La loro canzone. pic.twitter.com/bfVnKLAlx0 — ;aranel ♡ (@BlissHoll) October 27, 2022