Edoardo Donnamaria si è arrabbiato con Antonella Fiordelisi per l’abbigliamento che ha indossato nell’imitare Oriana Marzoli (e non sono mancate nemmeno frasi sconvenienti e scivoloni).

Donnamaria è chiaramente stanco degli atteggiamenti della sua fidanzata che, nonostante tutto, ha cercato di giustificarsi: “È un gioco, non ho fatto nulla di male”.

Edoardo ha perso la pazienza:

Io con te c’ho solo guadagnato? A rovinarmi la vita? Tu volevi fare questa scena in perizoma, come cazz* vivi. Impara a campare. Da oggi in poi puoi andare vestita come vuoi e fare la scema con chi vuoi.

Sì infatti adesso lo inizio a fa pure io, mi sono stancato. Non c’ho voglia di parlarti, spero di non averla neanche domani. Lo dovevi fare di metterti a pecora davanti a Antonino?

“Ma sei serio? A te non fotte un cazz*, vuoi fare solo la vittima”, ha affermato Antonella Fiordelisi uscendo dal van.

Successivamente Donnamaria si è sfogato con Tavassi:

Io con una così non ci voglio stare. Basta, basta. Non mi voglio più fare prendere per il cul*. Lei dice che se la guardano i suoi ex si mettono a piangere perché non è mai stata così. Se me guardano le mie ex dicono: ma chi è st’imbecille?

Basta, basta. Non è possibile che mi devo far condizionare le giornate così. Però ti posso dire una cosa? Ieri ancora mi veniva da piangere, adesso non mi viene neanche più da piangere.