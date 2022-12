Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno litigato ferocemente per colpa di Antonino Spinalbese. Secondo l’assistente di Forum, la sua fidanzata avrebbe dedicato fin troppe attenzioni all’ex compagno di Belen (indossando anche la sua camicia).

Edoardo litiga con Antonino e Antonella e Spinalbese vuota il sacco: “Ecco perché sono tuo amico”

“Ti metti per tre giorni di fila la camicia di Antonino… parliamo per l’ennesima volta di lui con Oriana, io ti espongo una tesi e che fai? Difendi l’atteggiamento di Antonino dicendo che il mio sarebbe stato peggio?”, afferma Edoardo durante l’ennesimo confronto.

Dopo l’ennesimo scontro, Edoardo ha litigato anche con Antonino e l’ex di Belen ha confermato di avere un buon rapporto con lui solamente per affetto nei confronti di Antonella:

Non te l’ho mai nascosta questa cosa. Non te la prendere con me per le tue insicurezze perché io con la tua fidanzata sono educato o disponibile. Non ho mai parlato male di te… non ho mai detto che sei invidioso di me ma sei insicuro. Tu hai dei problemi con me perché non ti dò la confidenza per scherzare e tu fai finta di non capire.

Antonino si è sfogato pure con Alberto:

Dopo che Antonella prende la camicia Edoardo mi ha detto: ‘Fidati, segui quest’onda… dopo che è arrivato l’aereo su Ginevra’. Ma io non gli do confidenza. In che termini parla di me? L’altra volta parlava di me con la sua fidanzata e continuava con il suo loop ed io gli ho detto che l’avevo sentito. E’ ridicolo! Loro non sanno più di cosa litigare… Lui è noioso, vecchio, pesante.

Dopo il faccia a faccia con Antonino per Edoardo c’è stato un momento di sconforto perchè che si aspettava di avere instaurato un rapporto migliore con il suo “antagonista”.

Antonella gli è stata vicina:

Per me tu non hai sbagliato nulla anzi ti volevo pure difendere e mi hai fatto stare zitta.

“Io ti rinnovo il mio invito a non parlare di me con Antonino”, ha aggiunto Edoardo scontrandosi nuovamente con la sua fidanzata:

Se sto parlando con lui non serve che tu mi difenda perché lo sto già facendo io. Non ho niente con te… Non è che con lui ci stavo avendo un rapporto perché è amico tuo.

Dopo i numerosi litigi Antonella ha preparato una cena a sorpresa per Edoardo per il loro primo “mesiversario”:

Non sono brava con le parole ma spero di esserlo con i fatti!