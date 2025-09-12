Ecco quando nascerà il figlio di Andrea Damante ed Elisa Visari

Quando nascerà il figlio di Damante ed Elisa Visari?

Elisa Visari e Andrea Damante, quando nascerà il figlio: il conto alla rovescia

L’attesa sta per finire: manca ormai pochissimo alla nascita del primo figlio di Elisa Visari e Andrea Damante. La coppia, molto amata e seguita sui social, aveva condiviso la notizia della gravidanza lo scorso 10 aprile, ricevendo subito un’ondata di affetto da parte dei fan. Poco dopo l’annuncio, Elisa aveva anche rivelato la presunta data del parto.

La data prevista

Secondo quanto detto dall’influencer, il bambino dovrebbe nascere intorno al 18 settembre. Una data molto speciale, che coincide anche con il compleanno di Elisa. Ieri, 11 settembre, ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo ironicamente: “Siamo ancora qui… mooooolto comodi”, facendo intuire che il piccolo si sta facendo attendere.

Tutti i dettagli sulla gravidanza

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale, Elisa aveva deciso di rispondere alle curiosità dei follower attraverso un box domande su Instagram. In quell’occasione, ha raccontato di aver scoperto la gravidanza a inizio febbraio, quindi al momento dell’annuncio era già al quarto mese. Ha anche ammesso che è stato difficile tenere la notizia segreta per così tanto tempo, ma desideravano vivere le prime settimane in modo più intimo.

Riguardo allo stato di salute durante la gestazione, Elisa ha detto di essere stata abbastanza bene, anche se ha attraversato un paio di settimane in cui si sentiva molto stanca e ha preferito riposarsi il più possibile. Un periodo di stop che però non ha compromesso l’andamento della gravidanza, che fino ad ora sembra essere proceduta senza particolari problemi.

Il sesso del bambino e le idee sul nome

La coppia ha già confermato che si tratta di un maschietto, dettaglio che era stato lasciato intendere anche nel post iniziale con cui hanno annunciato la gravidanza. Per quanto riguarda il nome, Elisa ha spiegato che ancora non c’è una decisione definitiva. Ha detto che lei e Andrea hanno diverse idee, ma che ogni settimana si affezionano a un nome nuovo, quindi non è detto quale sarà quello scelto alla fine.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per conoscere il nome e vedere per la prima volta il volto del loro bambino, che potrebbe arrivare proprio nel giorno del compleanno della sua mamma. Un doppio evento speciale per una delle coppie più amate del mondo social.